الكهرباء تعلن تحقيق أعلى معدل بإنتاج الطاقة

2021/08/19 | 17:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس،

تحقيق أعلى معدل إنتاج للمنظومة

الوطنية أمس الاربعاء.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها "تمكنت يوم

امس الاربعاء تحقيق معدل إنتاج بلغ

(٢١١٤٥) ميكاواط، وهو اعلى معدل انتاجي

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