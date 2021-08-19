كربلاء تضع شرطا لدخول المواكب الحسينية في زيارة الاربعين

2021/08/19 | 17:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشترط محافظ كربلاء نصيف الخطابي،

اليوم الخميس، على المواكب الحسينية

تقديم بطاقات التلقيح الخاصة بوباء

فيروس كورونا للمشاركة في زيارة

الأربعين.

وقال الخطابي، في تصريح صحفي أدلى به

على هامش زيارته، الي

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