وفاة لاعب في منتخب الكرة الأفغاني بعد سقوطه من طائرة في كابل

2021/08/19 | 17:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واحتشدت مجاميع كبيرة من الأشخاص الساعين للفرار من أفغانستان في مطار حميد كرزاي في العاصمة كابل منذ وصول مقاتلي طالبان إلى السلطة الأحد.وشوهد كثير منهم وهم يحاولون الصعود على متن طائرة متحركة.

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