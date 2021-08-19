محافظ كربلاء يعلن نجاح الخطة الامنية لزيارة العاشر من محرم

2021/08/19 | 17:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم الخميس، عن نجاح الخطة الأمنية والخدمية لزيارة العاشر من محرم الحرام.

وقال الخطابي في مؤتمر صحفي، ان ” الخطة الامنية والخدمية لزيارة العاشر من محرم الحرام تمت على اكمل وجه وكانت ناجحة على كافة الاصعدة”.

واضاف ان “الزائرين العرب والأجانب كان عددهم قليل مايقارب خمسة الألف الموجودين في محافظة كربلاء”.

واشار المحافظ الى انه ” من الصعب تطبيق التباعد الاجتماعي ولكن فرق التعفير كانت تعمل على مدار الوقت واستنفار الكوادر الصحية، موضحا انه “سيكون دخول المواكب والهيئات في الزيارة الأربعينية بشرط اخذ اللقاح”.

وبين الخطابي ان “عدد الزوار الذين شاركوا في الزياره مايقارب ٥ مليون زائر”.

واكد قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي والذي كان حاضرا في المؤتمر الصحفي ان ” هذه الخطة اشتركت فيها جميع القوات الامنية وهذه السنه خطة مختلف عن السنوات السابقة وشملتها عمليات أستباقية وأكثر من ٣٠ الف عنصر أمني اشترك في هذه الزياره”.

فيما اكد قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد الزويني انه “تم إسناد الخطة الأمنية بقطعات من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وكان التنسيق عالي بين الجميع توسعة الشوارع في محافظة كربلاء ساعدنا على وصول الزائرين الئ أقرب مكان للعتبات”، موضحا ان “هناك تنسيق مع العتبات وهيئة المواكب ٦٥١ موكب مسجل لدينا في هذا العام”.

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