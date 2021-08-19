قلق اوربي بعد إنتاج إيران لليورانيوم بنسبة تخصيب عالية

2021/08/19 | 17:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عبرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا عن قلقها العميق بشأن تقرير ذكر أن إيران سرعت معدل تخصيب اليورانيوم لتقترب من النسبة المطلوبة لصنع أسلحة، منوهة بأن هذا يشكل انتهاكا خطيرا لتعهداتها.

وذكر البيان المشترك لوزراء خارجية البلدان الثلاث والذي أعلن في ألمانيا “يتعين على إيران وقف انتهاك خطة العمل الشاملة (الاتفاق النووي) على الفور”.

وذكر البيان المشترك “لاحظنا بقلق بالغ التقارير الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن إنتاج إيران لمعدن اليورانيوم بنسبة تخصيب تصل إلى 20% لأول مرة”.

وأضاف البيان “نحث إيران على العودة إلى المفاوضات في فيينا في أقرب وقت ممكن بهدف اختتامها على نحو سريع وناجح.



شددنا مرارا على أن الوقت ليس في صالح أحد”.

كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ذكرت في تقرير يوم الثلاثاء اطلعت عليه رويترز أن إيران سرعت وتيرة تخصيب اليورانيوم.

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