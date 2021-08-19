واشنطن تضع شرطا واحدا على طالبان للاعتراف بها

2021/08/19 | 18:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أن الولايات المتحدة تواجه تهديدا من دول أخرى أكثر من أفغانستان، فيما وضع شرطا على حركة طالبان للاعتراف بها.

وقال بايدن في تصريحات لقناة "ABC" الأمريكية، حول آلية التعامل مع حكم طالبان، "يمكن ممارسة الضغط دبلوماسيا واقتصاديا ودوليا على طالبان لإجبارها على تغيير سلوكها".

وأشار الى انه "غير مقتنع أن حركة طالبان قد تغيرت منذ ممارساتها الوحشية مطلع الألفية".

ودعا الرئيس الاميركي الحركة الافغانية الى "تغيير سلوكها إذا كانت تريد أن يعترف المجتمع الدولي بها".

وفيما شدد بايدن على أن مجموعات إرهابية مثل القاعدة والدولة الإسلامية تنتشر"، أكد أن "هناك تهديدا أكثر خطورة يأتي من سوريا وشرق إفريقيا".

وأوضح، أن "القوات الأمريكية ستبقى في أفغانستان حتى إجلاء آخر أميركي، حتى وإن كان ذلك يعني تمديد عملها إلى ما بعد 31 آب/ أغسطس".

وسيطرت حركة طالبان على العاصمة كابل، ومناطق واسعة من أفغانستان بالتزامن مع خروج القوات الاميركية وحلف الناتو من افغانستان.

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