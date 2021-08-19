رئيس أركان الحشد يزور مقر القيادة والسيطرة الخاص بزيارة عاشوراء (صور)

2021/08/19 | 18:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ زار رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، اليوم الخميس، مقر القيادة والسيطرة للحشد للاطلاع خطط تأمين زيارة عاشوراء.وثمن المحمداوي الجهود التي تبذل من المقر في كربلاء المقدسة لمتابعة خطط تأمين زيارة العاشر من محرم.0 Facebook 0 Twitter 0 Facebook-messenger 0 Viber 0 Whatsapp 0 Telegram

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