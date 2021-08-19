2021/08/19 | 18:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني انخفضت أسعار النفط مجدداً، يوم الخميس، إلى 66 دولارا للبرميل تحت ضغط المخاوف من ضعف الطلب مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا، وارتفاع الدولار الأميركي.وتراجع خام برنت 2.10 دولار، بما يعادل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط ينخفض الى لأدنى مستوى منذ أيار المركز الخبري الوطني.

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