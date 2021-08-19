انباء حول تأجيل بطولة خليجي 25.. والبصرة تعلق

2021/08/19 | 18:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد خليجي سيزور البصرة للاطلاع على مدى استعداد المحافظة.

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