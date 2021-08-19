الرئاسة اللبنانية: توفير كميات من الغاز المصري لمد لبنان بالكهرباء عبر الأردن وسوريا

2021/08/19 | 18:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الولايات المتحدة مساعدة لبنان في الحصول على الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا، وذلك عن طريق توفير كميات من الغاز المصري، حسبما أفاد بيان للرئاسة اللبنانية الخميس.

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