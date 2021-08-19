المؤمنون من مختلف المكونات يستذكرون واقعة الطف الأليمة في السليمانية

2021/08/19 | 18:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية - واعأحيا المؤمنون من مختلف الطوائف والقوميات في محافظة السليمانية، اليوم الخميس، مراسيم ذكرى عاشوراء الأليمة وشهادة أبي عبد الله الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس "عليهما السلام" وأهل بيته والثلة الطاهرة من أصحابه رضوان الله عليهم.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المؤمنين استذكروا واقعة الطف الأليمة من خلال إقامة الشعائر التي نظمتها حسينية الحكيم في محافظة السليمانية، بمشاركة أبناء المدينة من كافة الطوائف والقوميات والذين اجتمعوا تحت راية نصرة الحق على الباطل".وأضاف، أن "المؤمنين رفعوا شعارات وكلمات عبرت عن قضية الحسين (ع) التي مثلت حقيقة المشروع الاصلاحي الكبير والذي سار عليه الاحرار في العالم ضد الظلم والطغيان، مستلهمين العبر والدروس من هذه الثورة التي جمعت العقول والقلوب بمواقفها البطولية".ونقل مراسلنا، عن إمام وخطيب حسينية الحكيم في السليمانية، الشيخ حسين خوشناو قوله، إن "الدروس والعبر من قضية الإمام الحسين عليه السلام كثيرة وعديدة وتهم البشرية جمعاء ولا يمكن اختصارها بوقت محدد".وأضاف خوشناو، أن "من اهم اهداف الإمام الحسين عليه السلام أنه لم يخرج طلباً للسلطة او الجاه، وكذلك خرج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

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