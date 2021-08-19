2021/08/19 | 18:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تعلن مشاركة نحو 6 ملايين زائر بإحياء زيارة عاشوراء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تعلن مشاركة نحو 6 ملايين زائر بإحياء زيارة عاشوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).