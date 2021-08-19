2021/08/19 | 18:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ؤخصصت الأموال لميلوش ماليسا، الرضيع المصاب بعيب في القلب وتقوم عائلته بجمع الأموال من أجل إجراء عملية جراحية له في الولايات المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بطلة أولمبية تبيع ميداليتها لمساعدة طفل مريض) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بطلة أولمبية تبيع ميداليتها لمساعدة طفل مريض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).