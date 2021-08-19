أمانة بغداد تحسم الجدل بشأن ’حملة إزالة البسطات’ من شوارع العاصمة

2021/08/19 | 18:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علقت أمانة بغداد، الخميس، بشأن أنباء تحدث عن حملة لإزالة "بسطات" من شوارع العاصمة.

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وقالت الأمانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 آب 2021)، إنه "تداولت وسائل الإعلام مؤخرا بوجود حملة لإزالة البسطات من الشوارع العامة في بغداد، وفي هذا المجال، أعلن أمين بغداد علاء معن، بأن دولة رئيس الوزراء وجه عند انطلاق حملة عبير بغداد لإزالة التجاوزات بعدم المساس باصحاب البسطات وقوتهم اليومي".

وأضافت، أن "حملة عبير بغداد التي انطلقت منذ أيام في جميع مناطق بغداد، لم تستهدف اصحاب البسطات حسب توجيه السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وتابع، أن "حملة عبير بغداد تشمل ازالة تجاوزات اصحاب المحال التجارية الذين حولوا الارصفة لمخازن لبضائعهم وكذلك المخالفات البنائية والتجاوزات على الاراضي التي تتعارض والقوانين وتسبب اضرار بالغة بالبنى التحتية لمدينة بغداد ومشهدها الحضري".

وأشار إلى، أن "أمانة بغداد تعمل على إعداد دراسة لايجاد بدائل نظامية لاصحاب البسطات دون المساس بارزاقهم وقوتهم اليومي".

وختم البيان، "كما وجهت أمانة بغداد دعوة لاصحاب البسطات إلى التعاون مع ملاكاتها البلدية من خلال الحفاظ على نظافة الشوارع والارصفة وعدم الحاق الاضرار ببنيتها التحتية".

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