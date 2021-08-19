بيان المقاطعة: لا رهان على الانتخابات للتغيير لصالح الشعب المغربي - النهج الديمقراطي

2021/08/19 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#النهج_الديمقراطي بيان المقاطعة: لا رهان على الانتخابات للتغيير لصالح الشعب المغربيلا رهان على الانتخابات للتغيير لصالح الشعب المغربيالمقاطعة تعبير عن الطموح الشعبي لتغيير جذرييقاطع الشعب المغربي، بطريقة أو أخرى وبشكل تلقائي وعارم (حوالي 80 في المئة من المواطنات والمواطنين البالغين سن الانتخاب)، الاستحقاقات الانتخابية، وخاصة التشريعية.



وذلك لأنه اقتنع، من خلال تجربته الطويلة التي ابتدأت في 1962 ......





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