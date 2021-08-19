كيف تصنع ارهابيا ناجحا ؟ - محمد فُتوح

2021/08/19 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_فُتوح كيف تصنع إرهابياً ناجحاً ؟! ----------------------------------------منذ أن أصبح الإرهاب ، سمة ، أو ظاهرة ، تتخطى الحواجز المحلية ، ونحن نرى وجاً قبيحاً من وجوه العولمة ، والذى جعلنا نتحدث عن ظاهرة الإرهاب العالمى ، أو عولمة الإرهاب ، وتدويل الإرهاب ، والتجارة فيه ، كما التجارة فى السلع.



حقاً ، لقد أصبح الإرهاب من أكثر السلع ربحية ، حيث يعتمد على إنتاج أكثر الأدوات إدراراً للربح ، على م ......





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