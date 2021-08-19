2021/08/19 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امين_يونس * أريد ان تُعّرف لي " الأممية " بشكل مُبّسَط .



ـ لماذا ؟ .



هل خَطَرَ في بالكَ ياحمكو المجنون ، أن تصبح أممياً موديل 2021 ؟* أن أحداث أفغانستان مؤَخَراً ، وقبلها ماجرى في تونس ، جعلني أفّكِر في هذا الموضوع بصورةٍ جدية … فهاتِ ماعندك ..



بكلمات سهلة الفهم : ما هي الأممية ؟ ـ أنتَ تُحرجني دائماً ياحمكو المُزعِج .



ماذا أقول … أعتقد أن الأممية بمفهومها الواسع هي : تَضامُن عابِر للحدود و ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أُمَمِيات - امين يونس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أُمَمِيات - امين يونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).