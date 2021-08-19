2021/08/19 | 19:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في مقابلة مع شبكة (إيه.



بي.سي) إن على حركة طالبان أن تقرر إن كانت تريد أن يعترف المجتمع الدولي بها، مضيفاً أنه لا يعتقد أن الحركة غيّرت معتقداتها الأساسية.

وكان بايدن، اعترف بوجود صعوبات في عمليات الإجلاء من أفغانستان، ورد على الانتقادات بتأكيده أن انسحاب القوات الأميركية بعد عشرين عاماً من الحرب كان ينطوي دائماً على خطر حدوث شكل من أشكال الفوضى.

وقال بايدن إنه غير متأكد من أن طالبان يريدون أن يعترف بهم المجتمع الدولي على أنهم حكومة شرعية، وأضاف أن على حركة طالبان أن تبذل جهداً لمعرفة إن كان بوسعها توفير الدعم للأفغان أم لا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: طالبان لم تغير معتقداتها الأساسية وعليها السعي لاعتراف دولي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن: طالبان لم تغير معتقداتها الأساسية وعليها السعي لاعتراف دولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).