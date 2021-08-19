محافظة كربلاء: مشاركة نحو 6 ملايين زائر بإحياء زيارة عاشوراء

2021/08/19 | 19:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت محافظة كربلاء اليوم الخميس، مشاركة نحو ستة ملايين زائر في زيارة عاشوراء بينهم خمسة آلاف عربي وأجنبي.

وأوضح نائب محافظ كربلاء جاسم الفتلاوي في مؤتمر صحفي، إن ستة ملايين زائر شاركوا في إحياء زيارة يوم عاشوراء، بينهم خمسة آلاف زائر عربي واجنبي، مبينا أن المحافظة بدأت بعملية التفويج العكسي للزائرين من خلال مركبات وزارة النقل ودوائر المحافظة.

وأكد الفتلاوي، نجاح الخطة الامنية والخدمية، بجهود القوات الأمنية المشاركة في حفظ الأمن، والكوادر الصحية وأصحاب المواكب الذين كان لهم الدور الكبير في إنجاح الزيارة.

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