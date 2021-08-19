الهجرة تزف بشرى للنازحين.. وتخصيص مالي لإنهاء الفصول العشائرية

2021/08/19 | 19:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجود بعض المشاكل العشائرية البسيطة التي تعترض عودة النازحين.

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