حملة عبير.. قرار من الكاظمي يخص أصحاب البسطات

2021/08/19 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر أمين بغداد، علاء معن، اليوم الخميس، قرارا يخص اصحاب البسطات ضمن حملة عبير بغداد.

وذكرت أمانة بغداد، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وسائل الاعلام تداولت مؤخرا وجود حملة لازالة البسطات من الشوارع العامة في بغداد، في هذا المجال اعلن امين بغداد المعمار علاء معن ان رئيس الوزراء وجه عند انطلاق حملة عبير بغداد لازالة التجاوزات بعدم المساس باصحاب البسطات وقوتهم اليومي".

وأضافت الأمانة، أن "حملة عبير بغداد التي انطلقت منذ ايام في جميع مناطق بغداد لم تستهدف اصحاب البسطات حسب توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ".

وتابعت، أن "حملة عبير بغداد تشمل ازالة تجاوزات اصحاب المحال التجارية الذين حولوا الارصفة لمخازن لبضائعهم وكذلك المخالفات البنائية والتجاوزات على الاراضي التي تتعارض والقوانين وتسبب اضرار بالغة بالبنى التحتية لمدينة بغداد ومشهدها الحضري ".

ووأكد الأمانة، أنها "تعمل على اعداد دراسة لايجاد بدائل نظامية لاصحاب البسطات دون المساس بارزاقهم وقوتهم اليومي ".

كما وجهت امانة بغداد دعوة لاصحاب البسطات الى التعاون مع ملاكاتها البلدية من خلال الحفاظ على نظافة الشوارع والارصفة وعدم الحاق الاضرار ببنيتها التحتية ".

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