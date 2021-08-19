مكافحة المخدرات: القبض على عدد من المتهمين في 6 محافظات

2021/08/19 | 19:09 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على 9 متهمين بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة في عدد من المحافظات.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "مفارزها ألقت القبض على 9 متهمين في محافظات " واسط - بغداد /الرصافة - كربلاء - ذي قار - الأنبار " بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي".

واضافت انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية "28 / 32 " مخدرات ".

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