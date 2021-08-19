شرطة السليمانية تكشف تفاصيل اعتقال إيراني متورط بجريمة قتل

2021/08/19 | 19:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت شرطة السليمانية، الخميس، اعتقال شخص أقدم على مهاجمة أحد المدنيين داخل ملهى ليلي، وذلك خلال نوفمبر 2020.

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وذكرت المديرية في بيان ترجمه "ناس" (19 اب 2021)، أن "مركز شرطة سرجنار تمكن من اعتقال مجرم هاجم شخصاً في ملهى ليلي ضمن حي سرجنار".

وأضاف البيان أنه "بعد نشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي من داخل النادي الليلي، والذي يعود تاريخه الى نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، فقد وجه مدير شرطة السليمانية بالعثور على المتهمين والمدنيين الذين تعرضوا للهجوم".

وتابع البيان أنه "بعد التحريات، تمكن مركز شرطة سرجنار من العثور على المتهم واعتقاله في فترة وجيزة"، لافتا إلى أن " المتهم (م، واو، أ) مواليد 1993 يحمل الهوية الإيرانية / مقيم في مدينة السليمانية".

وأكد البيان أنه "تم تسليم المتهم للجهات القضائية وهو بانتظار الحكم النهائي".

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