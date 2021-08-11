جبل رال... لوحة ربانية جميلة (صور)

2021/08/19 | 19:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر المصور السعودي محمد احمد الشريف، الخميس، مجموعة مبهرة من الصور الفوتغرافية لجبل "رال" في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية.

ويقع جبل رال على بعد 70 كيلومترا جنوب شرق محافظة الوجه، وكان الجبل محط اهتمام المصور الفوتوغرافي المحب للطبيعة، محمد أحمد الشريف.

لوحة ربانية جميلة

كانت المنطقة في ما مضي منطقة إستراتيجية مهمة، وممرا لحجاج بيت الله الحرام ضمن ما يعرف قديما بدرب الحج المصري.





وانجذب الشريف إلى الجبل كونه واحدا من المعالم السياحية في المنطقة، وقال المصور: "أعجبني مشهد السحاب وهو يمر على قمم جبل رال..



واستخدمت طائرة درون لتوثيق هذا المنظر الجميل".

واتجه المصور إلى جبل رال في منتصف هذا العام تقريبا.

وخلال المشهد الذي وصفه المصور بأنه "لوحة ربانية جميلة"، تظهر السماء الزرقاء وهي تعلو المنطقة الرملية والصحراوية المحيطة بالجبل.

وأكد المصور أن التصوير بطائرة درون ذاتية القيادة، التي بدأ باستخدامها منذ 5 أعوام، سمحت له بإضافة بعد جديد للموقع، بعد أن اعتاد على تصويره من الأرض.

ومن خلال أعماله، يهتم الشريف بتوثيق مناظر لا يستطيع المشاهد أن يراها سوى عندما يكون على متن طائرة.

حركة المجرات

وإلى جانب كونه متنزها لأهالي المحافظة، يتميز جبل رال بظهور حركة المجرات في السماء ليشكل مشهدا ساحرا.

وأكد المصور أن الرحلة إلى الجبل ممتعة، ولكنها تتطلب "جهدا كبيرا" في الوقت ذاته، مشيرا إلى الظلمة الشديدة التي تعم على المكان وخصوصا عند غياب القمر من السماء.

ويجب زيارة المكان مبكرا لاختيار الوقت والمكان المناسبين عندما يأتي الأمر لتصوير المجرات.

وقد يستغرق التصوير 7 ساعات في بعض الأحيان.

وتظهر حركة المجرة في سماء الجبل من الجهة الجنوبية الشرقية، وتمتد من الغرب والشرق، ويمكن رؤيتها وهي قريبة في أوائل الليل، وقد تكون غير واضحة في الربيع، وفترات الصيف هي موسم ظهور حركة المجرات.

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