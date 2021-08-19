2021/08/19 | 19:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادات العمليات العسكرية ودوائر الصحة في عدد من المحافظات العراقية، يوم الخميس، انتهاء مراسم زيارة عاشوراء دون تسجيل أية حوادث عرضية أو أمنية، فيما عادت الحياة إلى طبيعتها في تلك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتهاء مراسم زيارة عاشوراء دون تسجيل أية حوادث عرضية أو أمنية المركز الخبري الوطني.

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