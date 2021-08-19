البنتاغون: أجلينا نحو 7 آلاف شخص من أفغانستان حتى الآن

2021/08/19 | 19:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إجلاء قرابة 7 آلاف شخص من أفغانستان عبر مطار كابل.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال هانك تايلور خلال مؤتمر صحافي، إنه منذ بدء عمليات الإجلاء في الرابع عشر من آب الحالي تم نقل نحو سبعة آلاف شخص جوا، مؤكدا أن الجيش يعتزم زيادة قدرة كل طائرة إلى أقصى حد ممكن لإجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص من أفغانستان.

وأضاف، أنه تم نشر أكثر من 5200 جندي أمريكي حاليا في كابل، ولم يتخذ أي قرار من أجل تغيير المهلة الزمنية المتعلقة بالوجود الأمريكي في أفغانستان، مشيرا إلى تحليق طائرات إف ستة عشر الأميركية في أجواء كابل وذلك للمراقبة وتأمين استكمال مهمة الانسحاب.

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