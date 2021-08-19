المانيا وبريطانيا وفرنسا تعرب عن قلقها من التسارع في البرنامج النووي الإيراني

2021/08/19 | 19:42 - المصدر: قناة التغيير

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أعربت ثلاث دول أوروبية هي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا عن قلقها البالغ إزاء تسارع تخصيب اليورانيوم في إيران إلى ما يقارب المستوى المطلوب لصنع سلاح نووي.

ووصفت وزارات خارجية الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي في بيان مشترك وصفت التسارع الاخير بأنه انتهاك خطير لالتزامات طهران الواردة في الاتفاق النووي، مشددة على ضرورة ان توقف إيران فورا جميع الأعمال التي تنتهك الاتفاق، والعودة إلى طاولة المفاوضات في فيينا في أقرب وقت ممكن بهدف الاختتام الفوري والناجح للمحادثات.

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