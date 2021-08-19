باستخدام الغاز المصري.. الرئاسة اللبنانية تكشف عن خطة أمريكية لتوفير الكهرباء

2021/08/19 | 19:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة – مباشر: قالت الرئاسة اللبنانية، الخميس، إن الولايات المتحدة قررت مساعدة لبنان على توفير الكهرباء، باستخدام الغاز المصري، في الوقت الذي يعاني فيه البلد من نقص الوقود.ووفقا لحساب الرئاسة اللبنانية، تلقى الرئيس اللبناني ميشال عون اتصالا …

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