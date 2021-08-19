وزارة الصحة تحذر من موجات كورونا ’أشد خطورة’: التزموا بالإجراءات

2021/08/19 | 19:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حذرت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، من موجات قادمة من فيروس كورونا، وصفتها بـ"الأكثر خطورة".

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (19 آب 2021): إنه "نأمل أننا تجاوزنا ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا ونحذر بأن هنالك موجات أخرى ربما تكون أشد خطورة في حال استمر عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية وهذا يعتمد على مستوى الالتزام وعدد الملتزمين بالاجراءات الوقائية ونسبة المتلقين للقاح وننتظر الفترة المقبلة لتقييم الوضع بشكل علمي وموضوعي".

وأضاف البدر، أنه "من الصعب التنبؤ بأعداد الإصابات في الأيام القادمة وخلال فترة الزيارة، لأن ذلك يرتبط بعدة عوامل ومحددات من بينها مستوى الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدد المتلقين للقاح".

وأوضح أن "وزارة الصحة جهزت اللقاحات اللازمة لتغطية جميع المشمولين باللقاح"، متوقعاً "زيادة في نسبة المتلقين في الايام المقبلة".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، في وقت سابق، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 آب 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت في عموم المحافظات العراقية 8012 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 8760 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 72 مصاباً خلال المدة المذكورة".

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