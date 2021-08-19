محافظة عراقية تعلن التوجه لفرض حظر للتجوال قريباً

2021/08/19 | 19:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ الأنبار علي الدليمي، اليوم الخميس، التوجه لفرض حظر شامل للتجوال قريباً، فيما أشار إلى أنه سيتم غلق مدينة الحبانية السياحية حتى إشعار آخر.

وقال الدليمي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “قيادة شرطة الأنبار طالبتنا بالموافقة على غلق مدينة الحبانية السياحية بسبب الظروف التي تمر بها المحافظة من تزايد عدد الإصابات بكورونا”، مبيناً “وافقنا على الطلب، وسيتم خلال اليومين المقبلين فرض حظر تام للتجوال لحين تجاوز هذه الأزمة”.

وأضاف أن “حكومة الانبار ماضية باجراءات غلق قاعات المناسبات والمآتم بشكل مستمر”، مشيرا إلى “تطبيق الاجراءات الوقائية في المحافظة من قبل الحكومة المحلية وقيادة الشرطة”.

وعن تطبيق الإجراءات في الحدود أكد الدليمي أن “الداخلين الى الانبار من المنافذ الحدودية تطبق عليهم الاجراءات الوقائية بشكل فردي وليس جماعياً”، لافتا إلى “أنهم يخضعون للفحوصات والإجراءات الروتينية التي تعمل بها صحة الأنبار في الحدود”.

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