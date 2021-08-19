2021/08/19 | 20:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن محافظ الأنبار علي الدليمي، اليوم الخميس، التوجه لفرض حظر شامل للتجوال قريباً، فيما أشار إلى أنه سيتم غلق مدينة الحبانية السياحية إلى إشعار آخر.وقال الدليمي للوكالة الرسمية تابعها ” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأنبار تقرر غلق المدينة السياحية وتفرض حظراً شاملاً للتجوال المركز الخبري الوطني.

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