محافظة عراقية تعلن التوجه الى الحظر الشامل وتغلق مدينة سياحية

2021/08/19 | 20:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ الأنبار علي الدليمي، الخميس، التوجه لفرض حظر شامل للتجوال قريبا، فيما أشار إلى أنه سيتم غلق مدينة الحبانية السياحية إلى إشعار آخر.

وقال الدليمي في تصريح للوكالة الرسمية، إن "قيادة شرطة الأنبار طالبتنا بالموافقة على غلق مدينة الحبانية السياحية بسبب الظروف التي تمر بها المحافظة من تزايد عدد الإصابات بكورونا"، مبينا: "وافقنا على الطلب، وسيتم خلال اليومين المقبلين فرض حظر تام للتجوال لحين تجاوز هذه الأزمة".

وأضاف، أن "حكومة الانبار ماضية باجراءات غلق قاعات المناسبات والمآتم بشكل مستمر"، مشيرا إلى "تطبيق الاجراءات الوقائية في المحافظة من قبل الحكومة المحلية وقيادة الشرطة".

وعن تطبيق الإجراءات في الحدود، أكد الدليمي أن "الداخلين الى الانبار من المنافذ الحدودية تطبق عليهم الاجراءات الوقائية بشكل فردي وليس جماعي"، لافتا إلى "أنهم يخضعون للفحوصات والإجراءات الروتينية التي تعمل بها صحة الأنبار في الحدود".

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