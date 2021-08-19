مدير CIA الأسبق لـCNN: طالبان ستواجه

2021/08/19 | 20:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأسبق، ديفيد بتريوس، في مقابلة لـCNN، إن حركة طالبان في "مأزق استثنائي"، وذلك في ضوء الأحداث التي شهدتها أفغانستان مؤخرًا.وتطرّق بتريوس إلى الأسباب التي تضع طالبان في هذا المأزق، مؤكدًا أنه من الضروري أن يتم التفكير في كل البدائل المحتملة هناك.

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