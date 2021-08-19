مصرع خمسة اشخاص بحادث على طريق البصرة ـ الديوانية

2021/08/19 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

افاد مراسل (بغداد اليوم)، اليوم الخميس، بمصرع خمسة أشخاص بحادث سير على الطريق السريع قرب محافظة الديوانية.

وقال المراسل، إن "سيارة نوع جيب رقم لوحاتها (بصرة) انقلبت على الطريق السريع (بصرة - بغداد) قرب محافظة الديوانية".

وأضاف، أن "الحادث راح ضحيته خمسة اشخاص".

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