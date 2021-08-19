الهجرة تخصص 40 مليار للفصول العشائرية وتبشر بشأن منحة المليون ونصف

2021/08/19 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، تخصيص 40 مليار دينار لإنهاء الفصول العشائرية الخاصة بالنازحين، فيما زفت بشرى إلى جميع النازحين بشأن منحة المليون وخمسمائة ألف دينار.

ونقلت الوكالة الرسمية قول وزيرة الهجرة والمهجرين، ايفان فائق جابرو، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "زيارة تفقدية أجريت الى صلاح الدين حسب توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمتابعة احتياجات النازحين".

وأضافت، أن "انجازا كبيرا تحقق في محافظة صلاح الدين بإغلاق المخيمات ومتابعة العائدين وتوفير كافة احتياجاتهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم"، لافتة إلى أن "الوزارة عملت على خطة مع الحكومة المحلية في صلاح الدين على عودة النازحين الموجودين في مخيم السليمانية لوجود العديد من العوائل الراغبة بالعودة".

وكشفت عن "وجود بعض المشاكل العشائرية البسيطة التي تعترض عودة النازحين"، لافتةً إلى أنه "ستكون هناك زيارة لمحافظ صلاح الدين الى ديوان الوقف السني بهذا الشأن، إضافة إلى توفير 40 مليار دينار للفصول العشائرية".

وأكدت وزيرة الهجرة والمهجرين، أن "منحة النازحين البالغة مليونا وخمسمائة ألف دينار سوف توزع خلال الأيام القليلة المقبلة".

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