تطبيق واتساب يضيف ميزة جديدة

2021/08/19 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أضاف تطبيق واتساب، اليوم الخميس، ميزة جديدة لخدماته تخص الرسائل المختفية.

وذكر مركز الاعلام الرقمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "تطبيق واتساب يختبر اضافة ميزة جديدة، وهي الرسالة التي تختفي بعد 3 شهور من ارسالها".

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