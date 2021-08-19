مواكب العزاء الحسينية توقد الشموع .. العراقيون يحيون

2021/08/19 | 20:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تقرير ..يـوسف سلمـان : وسط اجواء الحزن والحداد احيـا العراقيون ، مساء اليوم الخميس ، ليلة الحادي عشر من شهـر محرم وهي ماتعرف بـ" ليلـة الوحشـة " التي يتم فيها ايقاد الشموع بعد انتهاء مراسم عاشوراء واستشهاد الامام الحسين واهل بيته عليهم السلام في واقعة الطف الاليمة يوم العاشر من محرم الحرام .وواصلت جموع الزائرين توافدهـا الى محافظة كربلاء المقدسة بعد انتهاء مراسم عاشوراء وعزاء ركضة طويريج التي شارك فيها نحو مليوني زائـر ، حيث انضمت حشود السواد الى مواكب العزاء الحسينية بايقاد الشموع في منطقة بين الحرميـن الشريفيـن ، المجاورة لضريحـي الامامين الحسين واخيه ابي الفضل العباس عليهما السلام .كما شهدت ضواحي العاصمة بغداد ، مساء اليوم الخميس ، تجمعات سواد للمعزين موقدي الشموع في مناطق الحرية والكاظمية ومدينة الصدر وزيونة والبلديات والكرادة والحسينيـة ، وحي العامل وشعلة الصدرين والبياع والسيدية وحي الاسكان ، فيما شهدت المحافظات الاخرى اقامة مجالس العزاء الحسينية بايقاد الشموع في ليلة الوحشـة .يأتي ذلك ، حيث اغلقت الاسواق والمجمعات التجارية ابوابها بالكامل ، كما توشحت واجهات المحال و المباني في العاصمة بغداد بالسواد ، اليوم الخميس ، لمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام واهل بيته في العاشر من محرم الحرام .واعلنت محافظة كربلاء المقدسة ، اليوم الخميس ، عن مشاركة نحو 6 ملايين زائر بينهم 5 آلاف وافد عربي واجنبي ، بإحياء مراسم زيارة عاشوراء وذكرى استشهاد الامام الحسين واهل بيته عليهم السلام في واقعة الطف الاليمة يوم العاشر من شهر محرم الحرام ، مؤكدة انطلاق عملية التفويج العكسي للزائرين الى خارج مركز المحافظة ، من خلال مركبات وزارة النقل والدوائر المحلية في كربلاء .وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء ، قررت تعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس، لمناسبة العاشر من المحرم الحرام، للعام 1443 هـ، ذكرى استشهاد الامام الحسين (عليه السلام) في واقعة الطف الاليمة ./انتهى5

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