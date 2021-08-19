بامفورد يجدد عقده مع ليدز يونايتد الإنجليزي

2021/08/19 | 20:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، توقيع مهاجمه باتريك بامفورد على عقد جديد مع الفريق.وذكر النادي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن بامفورد 27 عاما، وقع على عقد يبقيه في ملعب إيلاند رود حتى عام 2026.وكان بامفورد قد انضم إلى نادي ليدز يونايتد في يوليو عام 2018 قادما من ميدلزبرة، ومنذ انضمامه إلى الفريق سجل 43 هدفا في 111 مباراة خاضها.يشار إلى أن نادي ليدز يونايتد يستعد لمواجهة نادي إيفرتون ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي في المباراة المقرر إجراؤها السبت المقبل.

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