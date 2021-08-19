2021/08/19 | 20:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تعتزم حكومة الانبار المحلية، الخميس، فرض حظر للتجول، فيما قامت باغلاق مدينة الحبانية السياحية الى اشعار آخر

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال محافظ الأنبار علي الدليمي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (19 اب 2021)، إن "قيادة شرطة الأنبار طالبتنا بالموافقة على غلق مدينة الحبانية السياحية بسبب الظروف التي تمر بها المحافظة من تزايد عدد الإصابات بكورونا"، مبينا: "وافقنا على الطلب، وسيتم خلال اليومين المقبلين فرض حظر تام للتجوال لحين تجاوز هذه الأزمة".

وأضاف، أن "حكومة الانبار ماضية باجراءات غلق قاعات المناسبات والمآتم بشكل مستمر"، مشيرا إلى "تطبيق الاجراءات الوقائية في المحافظة من قبل الحكومة المحلية وقيادة الشرطة".

وعن تطبيق الإجراءات في الحدود، أكد الدليمي أن "الداخلين الى الانبار من المنافذ الحدودية تطبق عليهم الاجراءات الوقائية بشكل فردي وليس جماعي"، لافتا إلى "أنهم يخضعون للفحوصات والإجراءات الروتينية التي تعمل بها صحة الأنبار في الحدود".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ الأنبار: نتجه لفرض حظر على التجوال إلى إشعار آخر) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ الأنبار: نتجه لفرض حظر على التجوال إلى إشعار آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).