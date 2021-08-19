الأنبار تعلن غلق المدينة السياحية: سنفرض حظر التجوال

2021/08/19 | 20:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت حكومة الأنبار المحلية، عزمها فرض حظر للتجول، فيما قامت بإغلاق مدينة الحبانية السياحية إلى أشعار آخر.

وقال محافظ الأنبار علي الدليمي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "قيادة شرطة الأنبار طالبتنا بالموافقة على غلق مدينة الحبانية السياحية بسبب الظروف التي تمر بها المحافظة من تزايد عدد الإصابات بكورونا"، مبينًا "وافقنا على الطلب، وسيتم خلال اليومين المقبلين فرض حظر تام للتجوال لحين تجاوز هذه الأزمة".

وأضاف، أن "حكومة الانبار ماضية بإجراءات غلق قاعات المناسبات والمآتم بشكل مستمر"، مشيرًا إلى "تطبيق الإجراءات الوقائية في المحافظة من قبل الحكومة المحلية وقيادة الشرطة".

وعن تطبيق الإجراءات في الحدود، أكد الدليمي أن "الداخلين إلى الأنبار من المنافذ الحدودية تطبق عليهم الإجراءات الوقائية بشكل فردي وليس جماعيًا"، لافتًا إلى "أنهم يخضعون للفحوصات والإجراءات الروتينية التي تعمل بها صحة الأنبار في الحدود".

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