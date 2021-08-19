محافظة عراقية تتوجه لفرض حظر شامل للتجوال قريباً

2021/08/19 | 20:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ الأنبار علي الدليمي، التوجه لفرض حظر شامل للتجوال قريباً، فيما أشار إلى أنه سيتم غلق مدينة الحبانية السياحية إلى إشعار آخر.

وقال الدليمي إن قيادة شرطة الأنبار طالبت بالموافقة على غلق مدينة الحبانية السياحية بسبب الظروف التي تمر بها المحافظة من تزايد عدد الإصابات بكورونا، مبينا الموافقة على الطلب، وسيتم خلال اليومين المقبلين فرض حظر تام للتجوال لحين تجاوز هذه الأزمة.

وأضاف الدليمي أن حكومة الانبار ماضية بإجراءات غلق قاعات المناسبات والمآتم بشكل مستمر، مشيرا إلى تطبيق الإجراءات الوقائية في المحافظة من قبل الحكومة المحلية وقيادة الشرطة.

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