بينها الشاي.. مشروبات غير كحولية تقصّر متوسط العمر

2021/08/19 | 20:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العلماء على مدى 20 عاما، درسوا النظام الغذائي لأكثر من 100 ألف امرأة.

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