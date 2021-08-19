الأنبار تقرر فرض حظر شامل للتجوال… ما الهدف منه

2021/08/19 | 20:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن محافظ الأنبار علي الدليمي، الخميس، التوجه لفرض حظر شامل للتجوال قريباً وسط انباء عن نية المتظاهر ضرغام ماجد بالتوجه الى المحافظة للتظاهر.وقال الدليمي، إن “قيادة شرطة الأنبار طالبتنا بالموافقة على غلق مدينة الحبانية السياحية بسبب الظروف التي تمر بها المحافظة من تزايد عدد الإصابات بكورونا”، مبينا: “وافقنا على الطلب، وسيتم خلال اليومين …

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