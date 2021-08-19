تقارير: لاعب في منتخب أفغانستان بين ضحايا التشبث بطائرة إجلاء أمريكية في مطار كابول

2021/08/19 | 20:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت تقارير إخبارية محلية إن لاعب في منتخب كرة القدم الأفغاني للشباب كان بين ضحايا تشبثوا في طائرة عسكرية أمريكية وهي تقلع من مطار كابول، بعد سيطرة طالبان على أفغانستان.

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