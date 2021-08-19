2021/08/19 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ومع ترقب الظهور الأول للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من عدمه، يأمل باريس سان جيرمان توسيع الفجوة مع منافسيه الرئيسيين، عندما يلاقي بريست الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، قبل يومين من مواجهة قوية بين مارسيليا ونيس.

ولا يزال فريق العاصمة الوحيد بين الأندية المرشحة للمنافسة على اللقب، بالعلامة الكاملة من أول مباراتين رغم غياب العديد من نجوم الصف الأول الذين ينتظرون استعادة لياقتهم البدنية بشكل كامل.

وحقق سان جيرمان انتصارين بغياب ميسي ومواطنه أنخل دي ماريا، البرازيليين نيمار وماركينيوس، الوافد الجديد أيضًا المخضرم الإسباني سيرخيو راموس وإصابة، لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي ومواطنه الحارس الجديد جانلويجي دوناروما.

ومن المرجح أن يشارك البعض منهم يوم الجمعة، باستثناء تأكيد غياب راموس المصاب مع استمرار ترقب مشاركة ميسي المنتقل حديثاً من برشلونة الإسباني بصفقة حرة.

وقال دوناروما في حديث مع صحيفة “كورييري ديول سبورت” الايطالية الخميس إنه يشعر "بحال جيدة وبراحة…الموسم الماضي لم يحرز الفريق لقب الدوري الفرنسي ولكن الهدف الرئيسي هو دوري الابطال".

وأما بالنسبة للمنافسة التي تنتظره مع الحارس المخضرم الكوستاريكي كيلور نافاس (34 عامًا)، يقول ابن الـ22 سنة الذي لم يخض بعد أي مباراة في دوري الابطال في مسيرته "إنها حافز إضافي بالنسبة لي وشيء يسحرني".

وإلى جانب عودة نجومه، يأمل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الاستمرار في حصد النقاط والابتعاد عن منافسيه.

ويعتزم نظيره الأرمني ميشال دير زاكاريان الاستفادة من غياب هذه الكوكبة من النجوم، إذ قال مبتسمًا بعد التعادل (1-1) مع رين الاحد، حاصدًا النقطة الثانية هذا الموسم "لا أعرف ما إذا كانوا سيشركون نجومهم، فأنا لست في عجلة من أمري لرؤيتهم.



أود أن يلعب ميسي ضدنا لكن الأمر سيكون معقدًا".

ويسعى سان جيرمان لحصد النقطة التاسعة من ثلاث مباريات، وهي نتيجة يأمل فريقان آخران تحقيقها: أنجيه المتصدر المفاجأة وكليرمون الوافد بقوة الى دوري الأضواء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترقب لظهور ميسي الأول مع باريس أمام بريست) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترقب لظهور ميسي الأول مع باريس أمام بريست) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).