فصيل عراقي يكشف عن مشروع أمريكي لإعادة

2021/08/19 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

أكد نائب الأمين العام لحركة "الأبدال" كمال الحسناوي، اليوم الخميس، سعي الولايات المتحدة الامريكية لإعادة تنظيم داعش الارهابي بقوة الى العراق.

وقال الحسناوي، لـ (بغداد اليوم)، ان "السعي الامريكي مازال مستمر وقائم من أجل إعادة تنظيم داعش الارهابي بقوة الى العراق، وتمكين هذا التنظيم الارهابي من أجل السيطرة على بعض الاراضي العراقية، وهدف هذا السعي ايجاد فرصة وحجة لبقاء القوات الامريكية لفترة اطول في البلاد".

وبين ان "القوات الامنية العراقية مع الحشد الشعبي، يقفان بقوة لمنع اي مشروع يهدف الى اعادة تنظيم داعش الارهابي بقوة الى العراق، والعمليات الأمنية والعسكرية مستمرة ومتواصلة للقضاء على ما تبقى من خلايا للتنظيم الارهابي، ولهذا المشروع الامريكي لاعادة الدواعش، سيكون فاشل، كما فشل مشروعهم السابق".

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