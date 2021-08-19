بلدية البصرة تباشر بحملة لتنظيف الشوارع بعد انتهاء من مراسيم العاشر من محرم

2021/08/19 | 20:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / باشرت كوادر مديرية بلدية محافظة البصرة اليوم الخميس بحملة تنظيف في مركز المحافظة بعد الانتهاء من مراسيم العاشر من محرم الحرام .وقال مدير البلدية المهندس علي الموسوي " لوكالة / نينا / بعد الانتهاء من مراسيم يوم عاشوراء باشرت كوادر واليات مديريتنا عملها الساعة الثالثة عصر اليوم برفع النفايات من الشوارع الرئيسية ضمن حدود مركز المدينة بحسب الخطة الاستثنائية التي اعدت لهذا الغرض.واضاف " ان المديرية اعدت خطة خدمية بعد الانتهاء من اداء مراسيم يوم العاشر حيث يبدأ تطبيق الخطة عند الساعة الثالثة بعد الظهر وستكون الأعمال مكثفة بمشاركة كافة الكوادر والآليات التابعة لمديرية لرفع النفايات المتراكمة من قبل أصحاب المواكب الحسينية والأهالي كون ليلة ويوم العاشر التزامات لدى الأهالي من توزيع المواد الغذائية والطعام مما يتسبب بتراكم بقايا هذه المواد والنفايات.واشار الموسوي الى الموقف الانساني للسائق ناظم حسين في مديريتنا بعد ان قطع اجازته المرضية بسبب اجراء (عملية قسطرة قلبية) والتحق بالعمل للمشاركة مع كوادر البلدية ./انتهى

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