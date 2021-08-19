دولة عربية تفرض حجراً صحياً على الوافدين غير المتطعمين بلقاح كورونا

2021/08/19 | 20:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعفرضت تونس، اليوم الخميس، حجراً صحياً على الوافدين غير المتطعمين بلقاح كورونا.وقالت وزارة الصحة في بيان، إن "تونس ستفرض حجراً صحياً إجبارياً عشرة أيام على جميع الوافدين الذين لم يقوموا بالتطعيم ضد فيروس كورونا بدءًا من يوم 25 من الشهر الحالي، وذلك سعياً للسيطرة على الوباء مع بدء تراجع أعداد الإصابات".وكانت الرئاسة التونسية قد قالت الأربعاء، إن البلاد ستخفف حظر التجول الليلي، وسيُسمح للمقاهي والمطاعم بفتح أبوابها حتى الساعة العاشرة مساء‭ ‬‬بدءًا من اليوم الخميس.

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