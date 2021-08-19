2021/08/19 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمت_الحاج مع أن أتباع الفلسفة الوجودية من الذين ساروا على نهج "جان بول سارتر" قد نادوا بالالتزام، في الأدب عموما، وفي المسرح بخاصة، إلا أن كلمة "التزام" و"ملتزم" إنما أصبحت لصيقة بذلك النوع من المسرح الذي يهتم بالمشاغل الاجتماعية وهموم الوطن والأمة، على أن تكون الخلفية الفكرية يسارية اشتراكية، بينما كانت الخلفية الفكرية في الحالة الأولى هي الوجودية بشقيها الإيماني والإلحادي.



وهكذا لمعت في الغرب أسماء مسرحيي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (*هل ما زال هناك مسرح ملتزم؟ - حكمت الحاج) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (*هل ما زال هناك مسرح ملتزم؟ - حكمت الحاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).