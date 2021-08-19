2021/08/19 | 20:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية، الخميس، إلى تقلبات في اتجاه الرياح السطحية اعتباراً من اليوم، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال أيام الأسبوع المقبل لتصل إلى 50 مئوية في بعض المدن.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال المتنبئ الجوي صادق عطيه في إيضاح تابعه "ناس"، (19 آب 2021): إن "خرائط الطقس تشير إلى تقلبات في اتجاه الرياح السطحية في كافة المدن اعتباراً من اليوم، مع ميلها للسكون على فترات مع ظهور سحب عالية ومتوسطة في الأجواء".

وأضاف، أن "التوقعات تشير إلى ارتفاع في درجات الحرارة، لتقترب من 50 مئوية في مدن جنوب ووسط البلاد نهاراً، خلال بعض أيام الأسبوع المقبل".

وتابع، "ستشهد محافظة البصرة وذي قار وميسان، تحولاً في اتجاه الرياح إلى جنوبية شرقية، مع ارتفاع في معدلات الرطوبة السطحية، خصوصا خلال ساعات الليل لغاية نهاية الأسبوع المقبل حسب التوقعات الأولية، مرهقة أجواء مرهقه نهاراً، ويتخللها تحول مؤقت للرياح إلى شمالي غربي وانخفاض الرطوبة على فترات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أجواء لاهبة مجدداً.. درجات خمسينية الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أجواء لاهبة مجدداً.. درجات خمسينية الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).